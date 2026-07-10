Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тёплый вечерний воздух, крыша и специальный гость из Дубая — Kidy. Kidy — артист, чьи треки уже давно стали частью лучших вечеринок мира: от Ibiza до Mallorca. Диджеи: Kidy Futurist Ver-Dikt & Andy Dav Nara Mayers Valenti Bat Mary Reyf Namiya
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи