Тёплый вечерний воздух, крыша и специальный гость из Дубая — Kidy. Kidy — артист, чьи треки уже давно стали частью лучших вечеринок мира: от Ibiza до Mallorca. Диджеи: Kidy Futurist Ver-Dikt & Andy Dav Nara Mayers Valenti Bat Mary Reyf Namiya