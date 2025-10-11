Завершающий аккорд от Eno Bistro с паэльей, стейками и Kvartirnikом от Юры Макарычева. 11 октября летний сезон и веранда закрываются масштабным праздником, который объединит изысканную кухню, живой звук и уютную атмосферу загородного клуба. C 14:00 для гостей заработает специальное меню от шеф-повара. В его фокусе — сытные и аутентичные блюда, идеально подходящие для прохладного осеннего дня: Паэлья — фирменное блюдо ресторана, ставшее визитной карточкой веранды, и Стейки премиум-класса — Рибай 250 дней зернового откорма и Пиканья 20 дней сухого вызревания, которая раскроет свой насыщенный вкус в паре с оливковым маслом и малдонской солью. Под уходящее лето хочется застать и интересных овощей: фермерские корнеплоды и брокколини с кейлом на гриле подчеркнут вкус мяса и добавят осенние ноты. Ну и куда же без вина! Встречать будут бокалом Cava Rose Roger Goulart. А к блюдам сомелье ресторана подготовил подборку вин по специальным ценам. Кульминацией вечера станет камерный Kvartirnik. В 19:00 выйдет Юра Макарычев — солист известной группы On-the-Go со своим сольным проектом Yorik. Концерты Юры — это проникновенные тексты на русском языке, а также новое прочтение и исполнение композиций периода On-The-Go, включая эксклюзивный, не вышедший в свет материал. Не обойдётся также без каверов на всем известные и проверенные временем музыкальные хиты. Давние поклонники группы обязательно услышат и свои любимые песни. За вокал и клавиши будет отвечать сам Юра Макарычев, а за виолончель встанет Федор Тишкевич. Ощущения как от встречи с добрым другом — это то, что ты запомнишь об этом вечере. Выдержки из special-меню с 14:00 Основные блюда Паэлья — 2000 р. Рибай 100 г — 2400 р. (подаётся от 340 г) Пиканья сухого вызревания с оливковым маслом и малдонской солью — 900 р. / 50 г Гарниры Печёная фермерская морковь, свекла и тыква, масло из тыквенных семечек и луковый крем — 600 р. Брокколини и кейл на гриле с кремом из чёрного чеснока — 800 р. Винная карта вечера по специальным ценам. Welcome: Cava Roger Goulart 2016 Franciacorta Lo Sparviere Millesimato Brut — 13500/2250 2018 Corpinnat Gramona «Imperial» Gran Reserva Brut — 19700/3200 2017 Blanco Contino — 9800/1600 2021 Albarino «Organistrum» Martin Codax — 8500/1400 2016 «Vina Cubillo» Crianza R. Lopez de Heredia — 10500/1750 2015 Vina Real Gran Reserva CVNE — 15500/2500 Special-меню доступно к заказу с 14:00 Kvartirnik 19:00