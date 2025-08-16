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Лето. Любовь. Lumisfera

Зелёный театр ВДНХ , проспект Мира, 119с545

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 6500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Программа — как идеальное свидание, о котором ты когда-то фантазировал. Где всё складывается само собой: музыка звучит прямо в сердце, летний воздух напоён ожиданием чуда, а свечи мерцают так трепетно, будто сигналят: «Это оно. Смотри внимательно, не упусти!» Для кого-то это будет история любви, которая только зарождается — вы ещё не встретились, но уже на одной волне. Музыка расправляет крылья внутри, и когда вы выйдете после концерта — откроется что-то новое: в себе, в других, в мире. Так легко влюбиться в июле, особенно когда идёшь по вечернему парку, наполненному светом, красивыми людьми и тёплыми голосами. А для тех, кто уже держит любимую руку в своей — этот вечер станет поводом остановиться, улыбнуться и вспомнить, за что вы полюбили друг друга. Чтобы сохранить это чувство, как драгоценную нить света, на месяцы и годы вперёд. Программа: Анна Герман — «Город влюбленных» Alphaville — Forever Young R. Kelly — I Believe I Can Fly Эндрю Ллойд Уэббер — The Phantom of the Opera Джим Стейнман — Total Eclipse (из мюзикла «Бал вампиров») Нино Рота — A Time for Us ABBA — Dancing Queen Queen — Show must go on И другие великие композиции…

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