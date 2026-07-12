Если ты тоже недавно огляделся и такой: «Ого, скоро уже середина лета. А что, как? Июнь прошёл мимо, весь в дождях, делах и тревожных новостях?» И если не хочется в конце августа обнаружить, что лето опять было где-то рядом, но как будто не с тобой, приходи на эко-арт-психобранч. Участники встретятся, чтобы вернуть себе лето. То самое, где можно слушать музыку, трогать листья, бить палкой крапиву, собирать красивые камушки, рисовать мелками, дурачиться и не думать каждую секунду, достаточно ли ты полезный взрослый. Эко-арт – это когда ты используешь природные материалы и рисунок, чтобы лучше почувствовать себя и создать что-то. Не произведение искусства, которое надо оценить, а личный летний талисман, к которому потом можно возвращаться. Можно не уметь рисовать, не считать себя творческим человеком, прийти с мыслью «я вообще не понимаю, что я делаю», и это тоже подходит. Что будет: — знакомство и мягкий разогрев через музыку, тело и рисунок; — разговор про лето, детство, беззаботность и то, чего сейчас не хватает; — участники создадут «браслетик личности» из природных материалов; — чайная церемония, угощения. Ведущие: Рената и Виктория — магистры НИУ ВШЭ по позитивной психологии. Виктория — арт-терапевт, она очень красиво умеет соединять творчество, природу и разговор о себе. Приходи, если хочется не просто дождаться отпуска или хорошей погоды, а взять от оставшегося лета игривости уже сейчас. Как попасть: запись в тг у организатора.