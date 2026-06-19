Два танцпола в эту ночь вступят в страстные, но доверительные отношения. Внутри — техно гремучее, снаружи — электроника томная и певучая. Под всё это великолепие здесь собрали мощную обойму артистов: завсегдатаи флагманских фестивалей, любимые резиденты «Квинты» и топовые проекты, покоряющие сцену прямо сейчас. Основная сцена Current Call Vellex Wellew Yaroslav Ikonnikov Yuka Zaur Gapienko Двор Радио «Виктор» Angelina Cpsl Dmitry Gasparov Rayme Shuva