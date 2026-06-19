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Летняя Квинтэссенция

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два танцпола в эту ночь вступят в страстные, но доверительные отношения. Внутри — техно гремучее, снаружи — электроника томная и певучая. Под всё это великолепие здесь собрали мощную обойму артистов: завсегдатаи флагманских фестивалей, любимые резиденты «Квинты» и топовые проекты, покоряющие сцену прямо сейчас. Основная сцена Current Call Vellex Wellew Yaroslav Ikonnikov Yuka Zaur Gapienko Двор Радио «Виктор» Angelina Cpsl Dmitry Gasparov Rayme Shuva

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