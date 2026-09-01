Особенный летний вечер в сиянии тысячи свечей, в котором сочетаются элегантность, июньская свежесть и музыкальная динамика, а каждый гость становится частью происходящего. Гости оказываются прямо на сцене Зелёного театра ВДНХ, где стирается граница между зрителями и артистами. Камерная атмосфера позволяет прочувствовать каждую ноту, а близость к исполнителям — заметить эмоции, жесты и детали звучания. В центре действия — диалог двух роялей. Контраст чёрного и белого, классики и рока, форте и пиано задаёт развитие происходящего. В программе — произведения Баха и Вивальди, а также музыка Ханса Циммера и группы Queen. Знакомые мелодии раскрываются в новом звучании, переходя от сольных фраз к единому, насыщенному исполнению. Отдельный акцент вечера — сцена, утопающая в сиянии тысячи свечей. Здесь чувствуется изысканность и особая эстетика, создающая атмосферу светского вечера. Кроме того, каждого гостя ждёт бокал игристого (или безалкогольная альтернатива), а также возможность сделать снимки у профессионального фотографа.