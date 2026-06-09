Дима Илюхин, Мадияр Сатвалдин, Дима Соколов и Макс Баранов написали новых шуток и едут в тур, чтобы сделать твоё настроение ещё более летним. Дима Илюхин — Комик из Донецка. В своих монологах он в юмористической форме рассказывает о том, с чем сталкивается он и жители Донецка на фоне актуальных событий. Резидент бара «StandUp Patriki», участник «Open Mic» в VK Видео, победитель проекта «Города» на YouTube-канале StandUp Patriki, участник «Комьюнити» и «Сторителлинг». Мадияр Сатвалдин — комик с семейной комедией, рассказывает шутки про жену и про все, что его окружает. Резидент бара «StandUp Patriki», победитель «Стендап-феста ТНТ» 2023, победитель Шоу «История на миллион». Дима Соколов - 33 года, разведён, детей нет, есть приколы. Резидент бара «StandUp Patriki», участник проектов «Битва за время» на VK-видео и «Стендап-рулетка» на ТНТ. Макс Баранов — Замкадышный интеллигент. Резидент бара «StandUp Patriki». 10 лет в Москве, но смог сохранить в себе провинциальную доброту и искренность. Выступает исключительно без мата. Участник проектов: «Стендап-фест» ТНТ, «Лига-городов» ТНТ, «Стендап-рулетка» ТНТ. А ещё просто хороший человек!