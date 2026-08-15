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Летний маркет

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Еда

Про событие

В карусели представлены лишь часть мастеров, которые в этот раз (впрочем как и всегда) подобрались очень интересные. Вход на маркет по традиции делают свободным, а ещё в этот день будет действовать скидка на все напитки 10%. Всего будет представлено 9 мастеров. У каждого свой неповторимый почерк и изделия, которые могут стать отличным подарком себе или своим любимым и близким.

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