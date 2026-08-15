В карусели представлены лишь часть мастеров, которые в этот раз (впрочем как и всегда) подобрались очень интересные. Вход на маркет по традиции делают свободным, а ещё в этот день будет действовать скидка на все напитки 10%. Всего будет представлено 9 мастеров. У каждого свой неповторимый почерк и изделия, которые могут стать отличным подарком себе или своим любимым и близким.