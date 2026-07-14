Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, — у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, — такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом. Если вечер тебе понравится и ты захочешь поддержать людей в беде, то будут рады твоему пожертвованию по ссылке — даже небольшому. Будь готов(а) показать паспорт на входе.