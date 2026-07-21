Сходив на свидание с Макимой, Дэндзи решает, что отныне его сердце будет принадлежать только ей. Но парень попадает под дождь и прячется в телефонной будке, где укрывается и милая девушка Резе. Она улыбается и приглашает Дэндзи в кафе, где сама работает, а тот, не в силах сопротивляться, начинает заходить туда каждый день и всё больше влюбляется в новую знакомую. Будь готов(а) показать паспорт на входе. Если вечер тебе понравится и ты захочешь поддержать людей в беде, то будут рады твоему пожертвованию по ссылке — даже небольшому.