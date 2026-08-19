Возраст 6+
Кино
Про событие
Бэйли Мэдисон в обаятельном ромкоме о поисках второй половинки. У Леа в жизни всё под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год. Если вечер тебе понравится и ты захочешь поддержать людей в беде, то будут рады твоему пожертвованию по ссылке — даже небольшому.
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