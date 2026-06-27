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Летний фестиваль стрит-культуры

Дизайн завод (ex. Флакон)
Большая Новодмитровская, 36

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Бесплатно
Возраст 0+
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Фестивали

Про событие

Большой летний фестиваль на стыке моды, ресейла, музыки и визуальной культуры. Более 50 проектов: кроссовки, винил, локальные бренды, винтаж, ресейл, украшения, аксессуары, еда, гараж сэйл от блогеров и стилистов, зона художников и тату-зона. Культурная программа: • граффити-перформанс Джеки Дугна a.k.a. Гуляй Рванина • сникер-химчистка и зона кастомизации кроссовок • турнир по фингербордингу • воркшоп по печати на футболках со Scaro • музыкальный перформанс от Синестезии • два аукциона от Kickspaper и Годноты на Авито • две сцены и 30+ диджеев

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