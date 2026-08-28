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Летние киновечера в Доме Нирнзее

Вопросы литературы, Большой Гнездниковский переулок, 10

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. 28.08 в 19:00 «Великий Гэтсби» 29.08 в 19:00 «Коко до Шанель» Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссёре — Камерный просмотр фильма в оригинале, с русскими субтитрами — Интерактив: лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника — Бокал шампанского, авторские закуски собственного приготовления + ароматный чай входят в стоимость билета А ещё фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены. *При покупке билета на киновечер, тебе будет предложена специальная акция «На крышу!», в рамках которой у тебя появится возможность попасть на легендарную крышу Нирнзеевую. Билет на одного 3000р. Парные билеты — 2700р.

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