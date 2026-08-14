Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. 14.08 в 19:00 «Завтрак у Тиффани» 15.08 в 19:00 «Амели» Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссёре — Камерный просмотр фильма в оригинале, с русскими субтитрами — Интерактив: лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника — Бокал шампанского, авторские закуски собственного приготовления + ароматный чай входят в стоимость билета А ещё фотографируют гостей в конце сеанса, поэтому незабываемые кадры на память тебе обеспечены. *При покупке билета на киновечер, тебе будет предложена специальная акция «На крышу!», в рамках которой у тебя появится возможность попасть на легендарную крышу Нирнзеевую. Билет на одного 3000р. Парные билеты — 2700р.