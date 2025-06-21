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Летнее Солнцестояние

Marie Laveau
ул. Петровка, 30/7

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка в честь самого длинного дня в году. Считается, что именно в День Солнцестояния происходит большой подъём жизненной энергии. 21 июня ожидает самый длинный световой день (между прочим 17 часов и 34 минуты), и по этому случаю устраивают тет-а-теты с жрицами, специальный ритуал с рунологом Марией и вечеринку с летними коктейлями на веранде. Что будет? 17:00-20:00 — гадания с жрицами на таро 20:00-21:00 — рунический ритуал на веранде 21:00-01:00 — dj set 100% summer vibe Dc: summer & relax

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