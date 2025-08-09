Субботний вечер начнётся в летнем дворике Gestalt Club. После 23:00 плавное перемещение в особняк, где танцпол оживает: PAYSAGE — глубокие треки и настроение свободы. OGANNES — драйв и бит, от которых сложно уйти. В лайнапе: Exei / Vlad Che / PAYSAGE / Ogannes Начало в 18:00 / FC DC