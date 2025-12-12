Новая экскурсия с научным сотрудником отдела научно-просветительной работы Денисом Гавриличевым в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. На этот раз она пройдёт по основной экспозиции и будет посвящена высокому русскому иконостасу. Высокий иконостас — важнейшая составляющая интерьера православного храма. В Древней Руси он приобрёл наиболее законченную структуру и символическую программу, стал ярким феноменом национальной художественной культуры. На экскурсии ты узнаешь, как иконостас развивался на протяжении XI–XV веков от невысокой алтарной преграды до ярусной структуры, ряды которой отражают историю человечества от Ветхого Завета до будущего Страшного суда. Отдельно рассмотрят иконографию первых иконостасов и их предшественников. Организационные моменты: — Предварительная запись и оплата обязательна — Стоимость входных билетов уже включена — Место встречи ты увидишь после записи — В группе не более 20 человек