Мастер-класс, на котором ты проработаешь свои страхи и создашь новые установки, а после слепишь керамическую тарелку с декором, который будет отражать что-то важное для тебя. Это уникальный мастер-класс, где глина станет вашим проводником в мир самопознания и творчества. Это не просто урок лепки — это глубокая практика, которая поможет соединить руки, сердце и разум. Что тебя ждёт: — Арт-практика с психологом — Создание новой установки, которая станет для тебя символом нового пути — Лепка из глины — ты запечатываешь свою решимость в тарелку и превратишь свои прошлые переживания в энергию для реализации будущего. Для кого? — Для тех, кто ищет новые пути к себе. — Кто хочет снять стресс через творчество. — Кто готов удивиться, как глина может «заговорить» о твоих чувствах