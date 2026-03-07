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Лепка тарелки + арт-практика с психологом

Marie and Curie, Новая Басманная улица, 10с1

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты проработаешь свои страхи и создашь новые установки, а после слепишь керамическую тарелку с декором, который будет отражать что-то важное для тебя. Это уникальный мастер-класс, где глина станет вашим проводником в мир самопознания и творчества. Это не просто урок лепки — это глубокая практика, которая поможет соединить руки, сердце и разум. Что тебя ждёт: — Арт-практика с психологом — Создание новой установки, которая станет для тебя символом нового пути — Лепка из глины — ты запечатываешь свою решимость в тарелку и превратишь свои прошлые переживания в энергию для реализации будущего. Для кого? — Для тех, кто ищет новые пути к себе. — Кто хочет снять стресс через творчество. — Кто готов удивиться, как глина может «заговорить» о твоих чувствах

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