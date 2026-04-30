ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Лепим мордочку существа

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Тебе иногда хочется создать своё маленькое волшебное существо? Такое, которое будет жить на рабочем столе, в сумке или на воротнике пальто. Будешь лепить мордочку из полимерной глины — небольшую, около 5 см, но с характером, взглядом и настроением. Из неё потом можно сделать брошку или кулончик, и носить как своего маленького хранителя. Можно прийти со своей идеей, а можно просто позволить существу родиться в процессе. Мастер-класс подойдёт тем, кто никогда не лепил. Материалы включены. Оплата на входе. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста