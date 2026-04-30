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Лепим мордочку существа
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Про событие
Тебе иногда хочется создать своё маленькое волшебное существо? Такое, которое будет жить на рабочем столе, в сумке или на воротнике пальто. Будешь лепить мордочку из полимерной глины — небольшую, около 5 см, но с характером, взглядом и настроением. Из неё потом можно сделать брошку или кулончик, и носить как своего маленького хранителя. Можно прийти со своей идеей, а можно просто позволить существу родиться в процессе. Мастер-класс подойдёт тем, кто никогда не лепил. Материалы включены. Оплата на входе. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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