Участник проектов Comedy Battle и Comedy Battle супер-сезон, «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стрим стендап», финалист Stand Up Battle и ведущий шоу «Стендаповый стендап» от Павла Воли, директор Comedy Club Кубань style, капитан команды КВН «Дети Кавказа», руководитель объединения Stand Up In.