Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Участник проектов Comedy Battle и Comedy Battle супер-сезон, «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стрим стендап», финалист Stand Up Battle и ведущий шоу «Стендаповый стендап» от Павла Воли, директор Comedy Club Кубань style, капитан команды КВН «Дети Кавказа», руководитель объединения Stand Up In.
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