Профессиональный стендап-бар на Патриарших прудах. Выступают профессиональные стендап-комики — участники проектов на ТВ и Ютуб. Всё, что ты видишь на экранах телевизоров и смартфонов, тут можно увидеть вживую. На некоторые мероприятия можно попасть бесплатно или за «любую бумажную купюру». Всегда работает бар и кухня. Готовят вкуснейшие классические и авторские коктейли, угощают вином из Италии, Франции, Израиля или ЮАР, радуют разливным пивом и поддержим здоровый образ жизни кофе, чаем и лимонадами. В меню — разнообразные закуски, салаты, пицца, супы и десерты. https://www.standuppatriki.com/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-23:30 ПТ-СБ: 12:00-02:00
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