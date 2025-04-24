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Леонардо да Винчи. Тайны гения

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

На лекции узнаешь о детстве и семье Леонардо, о Мона Лизе, о его влиянии на науку и медицину, о последних годах жизни и многом другом. Получишь список литературы для дальнейшего изучения жизни и творчества творца. 1. Детство и семья Леонардо. Узнаешь о его отношениях с семьей, включая малоизвестные детали о матери. 2. Мона Лиза, разгадка тайны. Разберёшь историю создания самой знаменитой картины в мире. Кто была Мона Лиза? Почему картина стала феноменом? Почему Леонардо не отдал её заказчику? 3. Влияние на науку и медицину. Поговоришь о новаторских исследованиях и изобретениях Леонардо, опередивших своё время, и его вкладе в анатомию и медицину. 4. Секреты живописной техники. Раскроешь секреты его уникальной техники и проанализируешь его великие шедевры. 5. Последние годы жизни. Узнаешь о последних годах Леонардо, его инсульте, параличе руки и присутствии короля Франции при его смерти. Спикер: Наталья Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн-лектория, приглашённый преподаватель в ведущие ВУЗы Москвы. На ужине тебя будут ждать фирменные блюда от шеф-повара Джаз-клуба ESSE в сопровождении вина или ароматного чая/кофе. В стоимость включено: — увлекательное погружение в русской сказки — основное блюдо — десерт — бокал вина или чай/кофе — репортажная съёмка (фотограф и оставит тебе приятные кадры на память)

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