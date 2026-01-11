О Леонардо да Винчи сказано очень много, но при этом недостаточно. Его личность как творца в ходе истории была крайне романтизирована в массовом сознании, и в рамках этой лекции хотелось бы задаться вопросом, в чём же в действительности кроется гений этого великого мастера итальянского Ренессанса. Здесь постараются ответить на вопросы: как сформировался изобразительный язык Леонардо да Винчи, как ренессансному художнику приходилось искать заказчиков и патронов в условиях жёсткой конкуренции, был ли Леонардо да Винчи абсолютным самородком или его личность и творчество были продуктом своей эпохи, и, наконец, в чём же кроется секрет Джоконды? Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.