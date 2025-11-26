Ты не только узнаешь, как застенчивый мальчик из бедной семьи стал Королём поп-арта, но и сам попробуешь творить под руководством профессиональных педагогов. Всё это будет сопровождаться бокалом вина с приятными закусками. Энди Уорхол — культовая фигура в мире искусства второй половины XX века, главный идеолог и самый известный представитель поп-арта. Художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель и кинорежиссёр. Его знают во всём мире как автора легендарных цветных портретов Мэрилин Монро и банок супа Кэмпбелл — повседневные предметы массовой культуры и образы знаменитостей были возведены Уорхолом в ранг высокого искусства. Его работы бросили вызов традиционным представлениям об уникальности и элитарности искусства. Благодаря гению Энди изменился сам ландшафт современного искусства, были стёрты границы между «высоким» и «низким». Началась эпоха медиа-одержимости. Влияние художника распространяется на искусство, дизайн, моду, музыку и рекламу до сих пор. Но путь Энди Уорхола к успеху был непростым. О том, как застенчивый, болезненный мальчик, выросший в бедной семье, стал востребованным, богатым, знаменитым и получил статус короля поп-арта расскажет Александра Солдатова — спикер, художник-дизайнер и арт-терапевт. Тебя ждёт: — Непринужденный рассказ с неожиданными фактами; — История становления короля поп-арта; — Анализ ключевых работ художника; — Мастер-класс по живописи от профессиональных педагогов; — Бокал вина и приятные угощения.