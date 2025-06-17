Погружайся в историю жизни выдающихся женщин тёплым летнем вечером под сводами Красного Октября. Кто-то из них имел хреновую выдающуюся жизнь, кто-то наоборот очень даже нехреновую... Ясно одно: все они были талантливы и оставили свой след в искусстве. Лекцию читает Виктория Хайнак – музыкант, мастер изящной словесности, автор проекта «Интеллект под просекко», который был создан для того, чтобы легко рассказывать о бриллиантах мировой культуры и искусства. Категории билетов: 4500 рублей – простой, 6000 рублей – с поддержкой проекта. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино. Сбор гостей – 19:00. Начало – 19:30. Dog friendly.