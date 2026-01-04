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Лекция с игристым

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Тайны и загадки великолепного дома Christian Dior. Изящный вечер, посвящённый одному из самых загадочных и влиятельных домов высокой моды. История Dior — это не только платья, но и судьбы, женщины, знаки и вдохновение. Под бокал игристого поговорят: — о двух главных женщинах в жизни Кристиана Диора; — почему его платья вызывали скандалы на улицах и восторг в Голливуде; — какую роль в его мире играли цветы и случайности; — как одна звезда изменила его судьбу навсегда; — чем живёт Дом Dior сегодня и где он ищет вдохновение — от балета и искусства до карт Таро и оригами. Лекцию проведёт Наталья Баженова — писательница, публицист и продюсер самых необычных выставочных проектов о Москве. Уютная квартира с видом, игристое в бокале и мир Dior — вечер, в который хочется красиво войти и долго вспоминать.

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