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Лекция «Почему болит спина и что с этим делать?»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Лекция будет полезна для тех, кто хочет узнать базовую информацию о позвоночнике, развеять мифы и заблуждения связанные с болью в спине, попробовать на себе простые тесты для самодиагностики. Ты узнаешь, какие методы лечения научно доказаны и сохраняют свою актуальность, а про какие можно смело забыть. А еще добавишь в копилку несколько работающих упражнений для самотренировки дома. Спикер: Егор Чернышов, врач спортивной медицины и ЛФК.

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