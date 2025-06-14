Лекция будет полезна для тех, кто хочет узнать базовую информацию о позвоночнике, развеять мифы и заблуждения связанные с болью в спине, попробовать на себе простые тесты для самодиагностики. Ты узнаешь, какие методы лечения научно доказаны и сохраняют свою актуальность, а про какие можно смело забыть. А еще добавишь в копилку несколько работающих упражнений для самотренировки дома. Спикер: Егор Чернышов, врач спортивной медицины и ЛФК.