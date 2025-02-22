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Пабло Пикассо: главный художник XX века
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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500₽
Возраст 12+
Про событие
В рамках предстоящей лекции через призму биографии и личного творческого пути знаменитого художника рассмотришь основные «измы» искусства XX века, через которые прошел великий мастер: импрессионизм, кубизм, сюрреализм и тд. Пабло Пикассо за свою творческую карьеру прошел основные вехи развития искусства XX века, что смело позволило его назвать главным художником модернизма! Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.
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