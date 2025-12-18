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Лекция об истории русского регги

Mezzo forte, 1-я Останкинская улица, 53

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

А ты знаешь историю русского регги? 18 декабря в Москве уникальная лекция с прослушиванием музыки, которая прольёт свет на развитие ямайского жанра в русскоязычных странах. «Что такое регги в нашей северной стране?», - задаёт вопрос Рома ВПР в одной из своих песен. Каждый отвечает на него по-своему. Есть те, кто утверждает, что русский регги просто не существует, кто-то влюблён в жанр без оглядки, кто-то разграничивает артистов по принципу – «true» или «не true», а для кого-то отечественный регги это и вовсе 5’nizza с Мияги.

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