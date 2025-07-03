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Лекция «Изучаем советскую корзинку для пикника»

Благосфера, 1-й Боткинский проезд, 7с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Лето зовёт на пикник, валяться на траве, пить квас, есть бутерброды и мороженое. На лекции и выставке в историческом здании фабрики ты узнаешь, когда появились эти продукты, какой из них самый старый и самый молодой, и надо ли было учить людей ими пользоваться. Об этом и много другом расскажет Полина Трояновская – психолог, профессиональный дегустатор, сомелье, ведущая гастрономических лекций, экскурсий, дегустаций, автор телеграм-канала «Мне только попробовать». Также ты увидишь рекламные плакаты 30-60-х годов, которые прекрасно отражали жизнь и её новинки.

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