Лето зовёт на пикник, валяться на траве, пить квас, есть бутерброды и мороженое. На лекции и выставке в историческом здании фабрики ты узнаешь, когда появились эти продукты, какой из них самый старый и самый молодой, и надо ли было учить людей ими пользоваться. Об этом и много другом расскажет Полина Трояновская – психолог, профессиональный дегустатор, сомелье, ведущая гастрономических лекций, экскурсий, дегустаций, автор телеграм-канала «Мне только попробовать». Также ты увидишь рекламные плакаты 30-60-х годов, которые прекрасно отражали жизнь и её новинки.