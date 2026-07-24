Прекрасное пространство — лекция — сопровождение официанта — небольшой фуршет — игристое/чай/кофе — подарки. Анри Матисс — один из величайших художников XX века. Но живопись его понимают и принимают далеко не все… На лекции историка искусства Олега Грознова поговорят о творчестве Матисса, а также узнаешь: — кто такие фовисты; — в чём смысл современного искусства; — как русская женщина стала музой Матисса; — каким образом десятки шедевров Матисса попали в Эрмитаж и Пушкинский музей. Также познакомишься с творчеством Андре Дерена, Мориса де Вламинка и увидишь портрет Брижит Бардо кисти Кеса ван Донгена. В стоимость входит: — прекрасное пространство — лекция — сопровождение официанта — небольшой фуршет — игристое/чай/кофе — подарки