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Лекция и дегустация: «От Кустодиева до Серова. Осень в живописи и вине»

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

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Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Тебя ждёт лекция-дегустация в уютном пространстве «Квартира с видом», с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, где где ты отправишься в увлекательное путешествие по полотнам Ильи Репина, Константина Левитана, Питера Брейгеля Старшего, Кустодиева и Серова. Ты не только полюбуешься красотами, но и узнаешь захватывающие истории о художниках и их вдохновении. Что тебя ждёт на лекции? • Илья Репин — мастер драматичных и реалистичных сцен. Ты узнаешь, как его знаменитая картина «Осень» передает чувственность и движение листьев, а также почему репинские персонажи выглядят так живо • Константин Левитан — гений пейзажа. Он создал шедевры, в которых осень кажется настоящим зеркалом души природы: в его работах можно почувствовать тишину, грусть и спокойствие. Тебе расскажут, как он умел ловить настроения переменчивой осени • Питер Брейгель Старший — мастер детальных и загадочных сцен. Его картины полны символьных образов, а осень в его произведениях часто связана с богатым сбором урожая и подготовкой к зиме • Кустодиев — художник праздников и народных сцен. Его яркие, веселые и трогательные изображения осени — это не только красочные листья и тёплый свет, но и душевное тепло, которое чувствуется в каждой его работе • Серов — мастер портретов и сцен из жизни. Ты узнаешь, почему его картины так проникновенны и как он умел ловить настроение человеческих лиц и окружающего мира зимой, осенью, весной и летом. Узнаешь, какие истории скрываются за этими полотнами, поговоришь о странных привычках художников, символах и смыслах, спрятанных в мазках кисти. И всё это — в сочетании с дегустацией изысканных вин, которые подчеркнут богатство красок и настроений осени. Секретный бонус: возможность выйти на крышу и сделать памятные фото. Лекцию проведёт Калачева Арина — искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков.

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