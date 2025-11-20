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Лекция и дегустация: «А. Н. Вертинский»

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВ

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3900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

В атмосферном арт-ресторане Signature Art, в стенах знаменитой сталинской высотки на Котельнической, тебя приглашают на лекцию-дегустацию, посвящённую великому артисту, поэту и романтику — Александру Вертинскому. Это будет синтез искусства, вкуса и истории. Что тебя ждёт: — Образ Пьеро — как символ внутреннего мира Вертинского, отражённый в его песнях и стихах — Подарок Ахматовой — история о «единственных глазах», ставшая символом поэтической нежности и боли — Письма к возлюбленной — исповедь артиста, странствующего рыцаря сцены — «Синдром Вертинского» — как артист превращается в собственную роль — Мастерство и вдохновение — как он сумел превратить меланхолию в искусство, а боль — в музыку — Проект «Сны Вертинского» — авторские текстильные работы и вышивка Елены, визуальное отражение поэзии его души Лекция сопровождается дегустацией изысканных вин, от Евгения Ярославского, который учился во Франции в Сорбонне, много лет работает в винной отрасли и является настоящим знатоком французских вин. Лектор: Елена Гончарова — искусствовед, дизайнер, автор арт-проектов, посвящённых культуре и моде XX века.

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