В атмосферном арт-ресторане Signature Art, в стенах знаменитой сталинской высотки на Котельнической, тебя приглашают на лекцию-дегустацию, посвящённую великому артисту, поэту и романтику — Александру Вертинскому. Это будет синтез искусства, вкуса и истории. Что тебя ждёт: — Образ Пьеро — как символ внутреннего мира Вертинского, отражённый в его песнях и стихах — Подарок Ахматовой — история о «единственных глазах», ставшая символом поэтической нежности и боли — Письма к возлюбленной — исповедь артиста, странствующего рыцаря сцены — «Синдром Вертинского» — как артист превращается в собственную роль — Мастерство и вдохновение — как он сумел превратить меланхолию в искусство, а боль — в музыку — Проект «Сны Вертинского» — авторские текстильные работы и вышивка Елены, визуальное отражение поэзии его души Лекция сопровождается дегустацией изысканных вин, от Евгения Ярославского, который учился во Франции в Сорбонне, много лет работает в винной отрасли и является настоящим знатоком французских вин. Лектор: Елена Гончарова — искусствовед, дизайнер, автор арт-проектов, посвящённых культуре и моде XX века.