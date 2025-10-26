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Лекция-бранч: Наше всё: Крамской, Перов, Репин

Зойка
Б. Патриарший пер., 8с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Литературно-поэтическая гостиная «Зойки» и редакция «Привет, не хочешь сходить?» продолжат серию лекций-бранчей о живописи. На этот раз будут говорить на тему «Наше всё: Крамской, Перов, Репин». Бессменный проводник в мир прекрасного — Анжела Ахматова — расскажет, почему Крамской, помогавший многим художникам искать свой творческой путь, так и не смог реализовать свою главную творческую идею, из-за чего про Перова говорили «что он поднял кисть, выпавшую из рук Федотова» и как зарабатывал и на что Репин тратил все свои огромные гонорары. Культурную беседу сопроводят блюдами от шефа Ивана Штучкина: бриошами с мортаделлой, французскими омлетами да русскими блинами с тремя видами икры. Вход по билету. В него включена лекция, завтрак и горячие напитки.

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