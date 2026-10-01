Творчество как механизм выживания: как художники сублимировали детские травмы. На примерах художников разберут, как память и личный опыт становятся материалом искусства. Почему один символ переживает века? Как личная история художника превращается в произведение? И что можно увидеть в картине, если знать контекст её создания? На встречах с искусствоведами рассматривают искусство через истории людей, культурные символы и события разных эпох. Говорят о живописи, современном искусстве, образах любви, памяти и связи искусства с модой и повседневной жизнью. Что тебя ждёт: • Понятный разбор произведений и идей без сложной терминологии. • Неожиданные связи между искусством прошлого и настоящего. • Примеры, которые помогают внимательнее смотреть на знакомые образы. • Разговор с искусствоведом, на котором можно задавать вопросы. Каждая лекция раскрывает отдельную тему, а вместе они помогают видеть в искусстве больше, чем изображение.