Возраст 18+
Про событие
Самый популярный запросов у большинства людей: «я хочу встретить настоящего друга/подругу» По определению дружба возможна, когда у партнёров имеются следующие качества: - доверие, искренность и честность; - общие ценности и интересы; - взаимопонимание, поддержка, эмпатия; - уважение и этичные коммуникации. Если добавить щепотку романтики и горсть сексуализации, то поиск «настоящего друга» превращается в поиск любви. В современном мире, где мы так много внимания уделяем своему психо-эмоциональному и телесному развитию, закаляем личные границы, имеем возможность выбирать с кем общаться, а с кем нет, да и вообще работаем на «удалёнке» (то есть в «офисе» без людей и живых коммуникаций) — найти друга становится всё сложнее. Но мир вокруг продолжает настойчиво твердить: тебе нужен друг, который будет равноценно вкладываться в отношения, который сорвется ночью выслушать твои переживания, не бросит в беде, отдаст последнюю рубашку. И это действительно работало в дружеских отношениях… у наших родителей примерно до 2000 года. Сейчас сложно представить себе ситуацию, когда человек 30+ срывается ночью побыть рядом и выслушать друга, ведь помимо друзей есть и романтические партнёры, и семьи, и дети, и работа с 7 утра, и даже Её величество «соцсеть», через которую мы можем узнать «как ты себя чувствуешь друг?», а не ожидать, что на это тебе напишут «ох…, приезжай лично, лучше ночью, тогда расскажу…» Дружеские отношения после 2000-х изменились настолько, что пора об этом говорить и принимать современные реалии дружбы. Приглашают всех дружелюбных людей в лекторий «Тактильного Дома», чтобы раскрыть тему дружбы, поделиться своим «дружеским» опытом и попрактиковать техники, которые помогут тебе обрести своего друга, даже если тебе 30+ Что будет: - разговорная часть о современной дружбе; - методика этичного входа в дружеские отношения; - техника слушания, понимания и принятия друга; - групповая сказкотерапия на тему «Как два человека свою дружбу нашли»; - финализируют шерингом и проявлением дружеского внимания друг к другу; - и конечно чаепитие и выдох после непростого февраля. Где: метро Нагорная Отзывы участников Лектория: https://t.me/taktilnie_otzivi/9 Подробности: https://t.me/feel_family_studio/553 Ссылка на канал проекта: https://t.me/feel_family_studio Запись: https://t.me/mseverjan
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