Эта экскурсия — возможность вспомнить великих врачей и светил медицинской науки, которые прославили русскую медицину на весь мир. И неоплатная благодарность тем, кто, несмотря на личное горе, жертвовал состояния на развитие медицинской науки. Именно благодаря Николаю Васильевичу на Девичьем поле в конце 19 века появился настоящий медицинский городок, который до сих пор лечит людей и учит будущих врачей. Гуляя по территории клинического городка ты узнаешь: — где в Москве был открыт первый рентген-кабинет и что такое «кюритерапия» — что общего между лордом Байроном, святым Августином и фараоном Тутанхамоном — какое терпение надо иметь, чтобы щипать корпию или корпеть — почему миллионер Солодовников не хотел, чтобы его именем назвали клинику. Начало: в сквере на пересечении улицы 10-летия Октября и ул. Малая Пироговская (около памятника Миру-мир!), 7 минут пешком направо от выхода № 2 из метро Спортивная.