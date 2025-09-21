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Лекари и благодетели на девичьем поле

Памятник Миру-мир!, улица 10-летия Октября

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от 850₽ до 990₽
Возраст 12+

Про событие

Эта экскурсия — возможность вспомнить великих врачей и светил медицинской науки, которые прославили русскую медицину на весь мир. И неоплатная благодарность тем, кто, несмотря на личное горе, жертвовал состояния на развитие медицинской науки. Именно благодаря Николаю Васильевичу на Девичьем поле в конце 19 века появился настоящий медицинский городок, который до сих пор лечит людей и учит будущих врачей. Гуляя по территории клинического городка ты узнаешь: — где в Москве был открыт первый рентген-кабинет и что такое «кюритерапия» — что общего между лордом Байроном, святым Августином и фараоном Тутанхамоном — какое терпение надо иметь, чтобы щипать корпию или корпеть — почему миллионер Солодовников не хотел, чтобы его именем назвали клинику. Начало: в сквере на пересечении улицы 10-летия Октября и ул. Малая Пироговская (около памятника Миру-мир!), 7 минут пешком направо от выхода № 2 из метро Спортивная.

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