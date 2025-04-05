Легенды русского рока. Русские симфонические рок хиты
ул. Маросейка, 7/8с1
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от 3200₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Симфонические русские рок хиты в исполнении Imperialis Orchestra в самом центре Москвы. Фантастическое по энергетике сочетание русских рок хитов и симфонического звучания. Тебя ждут бессмертные хиты в исполнении драйвового Imperialis Orchestra. Этим вечером: Виктор Цой, Би-2, АукцЫон, Ария, Сплин, ДДТ, Жуки, Земфира и многие другие — группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез рока и симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого выступления Imperialis Orchestra. Концерт пройдет в ДК «Фотофактура» — это уникальная локация с аутентичной атмосферой. ДК располагается в историческом здании 1913 года, которое было построено одним Иваном Дмитриевичем Сытиным. Сбор гостей: 19:20. Начало концерта: 20:00.
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