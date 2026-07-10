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Легендарные рок-хиты на виолончелях

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

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от 4500₽ до 7900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Трио имени Чайковского играет Metallica, Nirvana, Prodigy и SOAD так, будто виолончели созданы для рока с самого начала. Через несколько минут зал уже качает головой под барабаны, а знакомые песни звучат мощнее и эмоциональнее, чем в оригинале. За стеклом — огни ночной Москвы и летний дождь, внутри — панорамная крыша, полумрак и 220 человек, которые одновременно обалдевают от происходящего.

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