Трио имени Чайковского играет Metallica, Nirvana, Prodigy и SOAD так, будто виолончели созданы для рока с самого начала. Через несколько минут зал уже качает головой под барабаны, а знакомые песни звучат мощнее и эмоциональнее, чем в оригинале. За стеклом — огни ночной Москвы и летний дождь, внутри — панорамная крыша, полумрак и 220 человек, которые одновременно обалдевают от происходящего.