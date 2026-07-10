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Про событие
Трио имени Чайковского играет Metallica, Nirvana, Prodigy и SOAD так, будто виолончели созданы для рока с самого начала. Через несколько минут зал уже качает головой под барабаны, а знакомые песни звучат мощнее и эмоциональнее, чем в оригинале. За стеклом — огни ночной Москвы и летний дождь, внутри — панорамная крыша, полумрак и 220 человек, которые одновременно обалдевают от происходящего.
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