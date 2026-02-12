ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Legen - wait for it - dary

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр лучших эпизодов сериала «How I Met Your Mother» и тематический ужин. Начнут с 1 сезона и 1 эпизода / Pilot: «Дети, я расскажу вам, как встретил вашу маму». 1 сезон, 22 эпизод / Come On: Это очень важный и взрослый эпизод с нотками «я думал, что это она». 2 сезон, 22 эпизод / Something Blue: А вот и тот самый жёлтый зонт. 8 сезон, 1 эпизод / Farhampton: Очень тихая, нежная магия. В меню тебя ждёт безусловно comfort food — слоёные мини-пироги в стиле Барни, сливочная лазанья (мясная) и жёлтая Павлова (крем из цитрусовых и белого шоколада). Из напитков — глинтвейн с мандарином и розмарином (красное вино) и гречишный чай.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста