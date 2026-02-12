Просмотр лучших эпизодов сериала «How I Met Your Mother» и тематический ужин. Начнут с 1 сезона и 1 эпизода / Pilot: «Дети, я расскажу вам, как встретил вашу маму». 1 сезон, 22 эпизод / Come On: Это очень важный и взрослый эпизод с нотками «я думал, что это она». 2 сезон, 22 эпизод / Something Blue: А вот и тот самый жёлтый зонт. 8 сезон, 1 эпизод / Farhampton: Очень тихая, нежная магия. В меню тебя ждёт безусловно comfort food — слоёные мини-пироги в стиле Барни, сливочная лазанья (мясная) и жёлтая Павлова (крем из цитрусовых и белого шоколада). Из напитков — глинтвейн с мандарином и розмарином (красное вино) и гречишный чай.