Лаунчпад — серия клуба, где дают молодым промоутерам и независимым коллективам свою площадку. В этот раз — FAM. Это комьюнити с собственной экосистемой, объединяющей вечеринки, музыкальный лейбл, печатные издания, мерч и благотворительные инициативы. Через проекты FAM Records, Having Fun и FAM Press команда исследует современную клубную культуру, переосмысляет наследие электронной музыки и выпускает книги и зины об искусстве, дизайне и музыке. В лайнапе заявлены участники и друзья комьюнити: Raw Takes, Lvrin, Hipushit, Dirty Glassez, Morpha, Artyom Karelin, Greenwald, Djzik, Pasha Zhirkov.