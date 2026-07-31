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Лаунчпад: Фэм

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Лаунчпад — серия клуба, где дают молодым промоутерам и независимым коллективам свою площадку. В этот раз — FAM. Это комьюнити с собственной экосистемой, объединяющей вечеринки, музыкальный лейбл, печатные издания, мерч и благотворительные инициативы. Через проекты FAM Records, Having Fun и FAM Press команда исследует современную клубную культуру, переосмысляет наследие электронной музыки и выпускает книги и зины об искусстве, дизайне и музыке. В лайнапе заявлены участники и друзья комьюнити: Raw Takes, Lvrin, Hipushit, Dirty Glassez, Morpha, Artyom Karelin, Greenwald, Djzik, Pasha Zhirkov.

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