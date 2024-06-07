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Latin Vibe by Willie Key на крыше

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Тебя ждет микс латиноамериканских ритмов в исполнении неподражаемого Willie Key на высоте. Latin Vibe — программа авторской музыки на испанском языке от самого известного представителя Латинской Америки в России Willie Key. Контраст танцевальных ритмов и романтических мелодий заберут тебя в неповторимое путешествие по побережью жарких стран. Взрывной коктейль ритмов и стилей, настроение лета, радости и любви - тут каждый пускается в пляс. Внимание: Крыша полностью оснащена навесом и утеплена от любой непогоды и холода. Комфортная температура +24 градуса. Тебя ждет панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар. Сбор гостей с 19:00 Начало концерта в 20:00

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