17 октября Локация клуб Клуб Промогруппа Last Night представляет ночной рейв-вылет в стилистике UK bass, dubstep, jungle и DnB. Хедлайнер вечера — Артём Пора Домой, тот самый диджей из хрущёвки, с эксклюзивным лайвом на стыке фанка, ломаных ритмов и меланхоличной электроники. Атмосфера — плотная, низовая, с привкусом андеграунда и звучанием британских саб-клубов.