Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
17 октября Локация клуб Клуб Промогруппа Last Night представляет ночной рейв-вылет в стилистике UK bass, dubstep, jungle и DnB. Хедлайнер вечера — Артём Пора Домой, тот самый диджей из хрущёвки, с эксклюзивным лайвом на стыке фанка, ломаных ритмов и меланхоличной электроники. Атмосфера — плотная, низовая, с привкусом андеграунда и звучанием британских саб-клубов.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи