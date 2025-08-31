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Заверши неделю ярко и незабываемо! Это твой шанс забыть про усталость, танцуя под лучшие биты и окунуться в атмосферу настоящего праздника. Не позволяй воскресенью быть скучным — приходи и заряжайся энергией на всю новую неделю! В лайнапе: dim / STAHA Фейс-контроль Дресс-код коктейль, смарт-кэжуал
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