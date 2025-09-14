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Лапу дай!

Neformat. Домостроительная улица, 1к 5

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Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Концерт посвящен Домашнему приюту «Выбери меня» Цель: — Материальная и информационная помощь приюту — все вырученные средства пойдут на счет приюта. — Крутой концерт с самыми добрыми сердцами Рока! Организаторы планируют сделать сногсшибательное и озорное. — А еще здесь можно встретить единомышленников, создать крутой творческий коннект. Заказ столика на мероприятие по телефону.

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