Концерт посвящен Домашнему приюту «Выбери меня» Цель: — Материальная и информационная помощь приюту — все вырученные средства пойдут на счет приюта. — Крутой концерт с самыми добрыми сердцами Рока! Организаторы планируют сделать сногсшибательное и озорное. — А еще здесь можно встретить единомышленников, создать крутой творческий коннект. Заказ столика на мероприятие по телефону.