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Лансер

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Космическая станция «Азимут» перестала выходить на все известные виды связи. Последнее, что было послано с терминалов станции — это информация о прибывших пассажирах с пометкой о неучтённом грузе. В то же время с планеты доложили о движении на станции, а также о том, что её целостность не нарушена, а силовые установки также исправны. Директора и управляющие предполагают возможный захват станции вместе с заложниками, а кто-то считает, что имела место быть техногенная катастрофа. В любом случае для уточнения причин и их устранения были привлечены лучшие из лучших, то есть герои. Количество игроков: от 3-х до 5-ти Система: Лансер Уровни персонажей: LL0 Для создания персонажа свяжись с мастером: https://vk.ru/id190511249 Записаться на игру можно в специальной теме в вк.

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