Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Обидина Евгения и Дмитрий Юдин. Ламповый концерт на 2их друзей, которые поверили в себя. Будет смешно, интересно. Будет про секс, деньги, собак и пельмени (всё то, что ты любишь). Участники Открытого микрофона на тнт, шоу Токсики и других юмористических проектов.
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