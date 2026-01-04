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Ламповый концерт

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Обидина Евгения и Дмитрий Юдин. Ламповый концерт на 2их друзей, которые поверили в себя. Будет смешно, интересно. Будет про секс, деньги, собак и пельмени (всё то, что ты любишь). Участники Открытого микрофона на тнт, шоу Токсики и других юмористических проектов.

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