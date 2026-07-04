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Вечеринки
Про событие
Специальный гость вечера — итальянский музыкант Saverio Celestri. Его музыкальный почерк сформировался на пересечении эйбиэма, индастриала, транса и синт-попа, а за плечами — почти два десятилетия выступлений и глубокая связь с европейской клубной сценой. Событие курирует Влас Лескин, собравший лайн-ап из резидентов и близких друзей ARMA17.
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