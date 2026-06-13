Концерт для тех, кто любит говорить «я вообще-то слушаю музыку ради аранжировок», но всё равно орёт знакомые припевы вместе со всеми. Антон Беляев и проект LAB собирают вечер, где популярные треки внезапно становятся слишком красивыми, чтобы слушать их фоном. Будут живые инструменты, неожиданные музыкальные переосмысления, звёздные гости и атмосфера интеллектуального музыкального удовольствия — того самого, после которого хочется многозначительно говорить «вживую это звучит совсем иначе». Подойдёт тем, кто любит качественный звук, стильные лайвы и концерты, где можно одновременно почувствовать себя музыкальным снобом и человеком, который всё-таки пришёл попеть хиты.