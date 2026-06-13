ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

LAB с Антоном Беляевым

Динамо, Ленинградский проспект, 36

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 17000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт для тех, кто любит говорить «я вообще-то слушаю музыку ради аранжировок», но всё равно орёт знакомые припевы вместе со всеми. Антон Беляев и проект LAB собирают вечер, где популярные треки внезапно становятся слишком красивыми, чтобы слушать их фоном. Будут живые инструменты, неожиданные музыкальные переосмысления, звёздные гости и атмосфера интеллектуального музыкального удовольствия — того самого, после которого хочется многозначительно говорить «вживую это звучит совсем иначе». Подойдёт тем, кто любит качественный звук, стильные лайвы и концерты, где можно одновременно почувствовать себя музыкальным снобом и человеком, который всё-таки пришёл попеть хиты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста