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La Collectionneuse

Frenchie на Тверской, Большой Харитоньевский переулок, 10/1

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Киноклуб в гостиной, где посмотришь эстетскую философскую драму Эрика Ромера и насладишься неуловимым французским юмором и диалогами, подслушанными летом в тихом доме неподалёку от Сен-Тропе. Смотри и обсуждай за бокалом вина! Камерный философский этюд, показывающий поистине увлекательный и чувственный образ далёкой французской эпохи на фоне прекрасных пейзажей Лазурного берега. Это один из первых примеров авторского кино, где реальность молодых людей не реконструирована, а вписана напрямую: актёры (непрофессиональные, но харизматичные) играют самих себя, а диалоги рождаются из многодневных разговоров, записанных режиссёром на магнитофон. Трое героев — Адриен, эстет и квазиденди, Даниэль, художник-провокатор, и Хайде, юная нимфа, делят виллу, где лениво разворачивается спектакль из эго, желания, обид и нарциссизма. Это не любовный треугольник, а скорее треугольник проекций, где каждый пытается защитить свою индивидуальность, одновременно вторгаясь в границы другого. О лекторе: Светлана Соколова — лектор по современному искусству, кино и моде, преподаватель иностранных языков, художник-иллюстратор. Внимание: в этом киноклубе смотрят фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами, обсуждение также проходит на русском языке, поэтому знание французского или английского необязательно — присоединиться может каждый любитель кино.

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